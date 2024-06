Christina Hänni: Warum sie jetzt Mitleid mit ihrem Ehemann Luca hat!

Am 16. Juni machten Christina (34) und Luca Hänni (29) mit einem Foto eines Babyfußes auf Instagram bekannt, dass die beiden Eltern einer kleinen Tochter geworden sind. In Rahmen einer Fragerunde spricht Christina jetzt über die Geburt und das Mutterdasein, aber auch darüber, wie es in Zukunft mit "Let's Dance" weitergeht. Die Tänzerin enthüllt, dass sie an der Live-Tour, die im November startet, nicht teilnehmen wird. Dafür würde sie allerdings gemeinsam mit Luca und ihrer Tochter die Show in Zürich besuchen wollen: "Da würden wir sicher gerne dabei sein, irgendwie. Aber gerne dann als Privatpersonen somehow."