Christina Hännis Abschied stimmt Fans traurig: "Nimm dir die Zeit, die du brauchst"

Huch, was ist denn plötzlich bei Christina Hänni (35) los? Mit einem nachdenklichen Post überrascht sie jetzt ihre Follower auf Social Media. Zu einem fröhlichen Bild veröffentlicht sie ein tiefgründiges Zitat des Autors Charles R. Swindoll. Doch erst ihre eigenen Worte machen den Ernst ihrer Lage deutlich: "Manchmal braucht es eine kleine Sendepause, um die ganze Last zu schultern. Ich bin dann wieder da, wenn ich so weit bin."

Eine Nachricht, die nicht nur ihre Erschöpfung erkennen lässt, sondern auch aufzeigt, wie hoch der Druck ist, dem Christina aktuell ausgesetzt ist – beruflich wie privat.