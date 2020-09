Christina Luft: Aus und vorbei! Sie zieht einen knallharten Schlussstrich

Christina gönnt sich eine Auszeit

In ihrer Instagram-Story kündigt Christina an, sich eine Auszeit gönnen zu werden. "Ich habe schon die letzten Tage mir so ein bisschen mehr Zeit für mich genommen, um das ein oder andere zu erledigen und mir ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und das möchte ich auch die nächsten Tage so handhaben. Ich werde ein bisschen kürzer auf Social Media treten, zumindest die nächsten Tage", erklärt sie. "Ich habe versucht, euch so weit es geht in meinem Leben mitzunehmen, aber ich glaube… Gönnt es mir auch mal ein paar Tage. Ich bin nicht tot. Ihr werdet bestimmt trotzdem das ein oder andere von mir hören, aber eben nicht so viel wie davor."