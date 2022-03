Christina Luft: Drama bei "Let's Dance"! Das hat sie allen verschwiegen

Die Muskeln in Christinas Rücken haben sich entzündet. "Ich hatte das noch nie in meiner ganzen Karriere", erzählt die 32-Jährige im Interview mit RTL. Trotzdem biss sie die Zähne zusammen, schluckte Schmerzmittel und ließ sich vor der Kamera nichts anmerken. "Wir Profis sind es gewohnt. Wir sind Sportler, wir sind diszipliniert, wir wissen, was es heißt, die Zähne zusammen zu beißen und zu funktionieren", so die Tänzerin. "Dafür sind wir da, das ist die Show. Bei der geht es nicht um uns. Da gibt man alles für jemand anderen und das ist unser Job."

Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Welche Traumpaare haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden? Das erfahrt ihr im Video: