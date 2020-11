Christina Luft: Große Sorge um die Freundin von Luca Hänni!

Wenn Christina sich hilflos fühlt, zieht sie sich gerne ein bisschen zurück. "Meine Fensterbank ist mein Zuhause, mein Ort, um zur Ruhe und Besinnung zu kommen und mich auch manchmal ganz ungestört auf meine Arbeit zu konzentrieren. Dann bin ich ganz in meinem kleinen Universum und kann das Geschehen der Welt für eine Zeit lang hinter mir lassen und bin in meiner eigenen Wolfühl-Zone", verrät die dunkelhaarige Schönheit.

Die Hoffnung will Christina allerdings nicht aufgeben. Sie ist sich sicher, dass man auch weiterhin positiv denken muss und etwas in der Welt verändern kann, wenn man es wirklich will. "Zeit, näher zusammenzurücken und sein eigenes Verhalten zu reflektieren", stellt sie klar. "Ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass wir aus diesem Jahr lernen, dass es wichtig ist, zusammenzuhalten und eben positiv zu bleiben. Und an das Gute an der Welt zu glauben."

