Luca Hänni: Jetzt packt Ex-Freundin Michèle Affolter aus!

Michèle wagt einen Neuanfang

"Am einen Tag war alles noch schön und gut und am nächsten Tag wirst du ohne Erklärung vor das Ganze hingestellt und gewissermaßen im Regen stehen gelassen", erklärte sie im Interview mit der "Schweizer Illustrierte". Seit ein paar Monaten ist Luca mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft zusammen und postet fleißig süße Pärchenfotos von sich und seiner Liebsten.

Und wie geht es seiner Ex Michèle damit? Sie teilt auf ihrem Instagram-Account viele glückliche Fotos und Videos von sich. Mittlerweile scheint sie einen guten Weg gefunden zu haben, um mit der Trennung umzugehen. "Eines Tages wirst du realisieren, dass alles, was du durchgemacht hast, sich im Nachhinein als Segen herausstellen wird", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Die Dinge haben nicht so geklappt, wie du es erwartet hast, weil du für etwas Besseres vorbereitet wurdest. Und all die unruhigen Nächte, in denen du dich gewundert hast, warum dir das passiert, ergeben endlich Sinn."

Es sieht so aus, als hätte sie mit der Trennung endlich ihren Frieden geschlossen...

