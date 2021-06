Christina Luft im Glück: "Heute hast du mir ein kleines Geschenk gemacht"

Christina ist dankbar

"Ich merke mal wieder, was unser Körper alles so leisten kann. Über die Jahre, in denen ich Leistungssport gemacht habe, habe ich mir so viel Wissen übers Dehnen und Übungen angeeignet, mit denen ich mich so richtig selbst fertig machen kann. Da merke ich wieder, wie viel von den Grundlagen noch da ist und bin extrem darüber überrascht, wie viel unser Körper sich unterbewusst merkt", verrät Christina auf ihrem Instagram-Account.

Und weiter: "Auch wenn es eine Berg- und Talfahrt mit uns war mit besserer Fitness, Operationen und Unfällen, kann ich mich immer auf dich verlassen. Danke dafür! Und heute hast du mir ein kleines Geschenk gemacht, lieber Körper, als ich nach einer Stunde konzentriertem und entspannten Dehnen plötzlich wieder zwei Spagate aus dem Nichts konnte."

