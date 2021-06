Christina Luft: Traurige Beichte! So schlecht geht es ihr wirklich

Christina hat Magenprobleme

"Meinen Zähnen geht es viel, viel besser. Die Schmerzen sind fast weg. Ich nehme die Antibiotika durch, heute ist der letzte Tag. Jetzt hoffe ich, dass mein Bauch sich ein bisschen beruhigt, weil der die Antibiotika nicht so gut vertragen hat", erklärt Christina. In letzter Zeit konnte sie deshalb auch keinen Sport treiben. Umso mehr freut sie sich darauf, sich wieder richtig bewegen zu können. "Fühle mich wie ein Schwamm... total unfit", klagt sie.

Und weiter: "Das fehlt mir so, so, so sehr. Jetzt merke ich das erst. Ich bin voll auf Entzug. Es ist ja eigentlich gar nicht so lange, dass 'Let's Dance' vorbei ist. Aber mir fehlt diese Belastung für den Körper. Die Zähne haben mich davon abgehalten, jetzt der Bauch. Und dann will ich wieder Gas geben. Das fehlt mir. Und da freue ich mich schon so drauf.

