Christina Luft: "Müssen wir uns dafür schämen?"

Christina will sich nicht schämen

"Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spreche mal was an, was nicht so oft ausgesprochen wird. Wenn ich ein Foto poste, hab ich oftmals das Gefühl, ich muss was Tiefsinniges und Kluges dazu schreiben, um Understatement zu zeigen. Aber ist das der einzig richtige Weg?", fragt Christina ihre Fans und postet dazu zwei bildhübsche Selfies von sich. "Sieht’s nicht so aus, dass wir manchmal einfach ein Foto von uns hübsch finden, weil wir einen guten Tag hatten, uns Mühe bei Styling gegeben haben… oder einfach WEIL halt! Ich gebe es jetzt offen zu… bei mir kommt das vor! Wie die hier zum Beispiel. Darauf fand ich mich einfach hübsch und das war’s."