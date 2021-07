Christina Luft: Tragischer Todesfall! Jetzt muss sie ganz stark sein

Luca steht Christina bei

"Leben ist, was passiert, während wir Pläne schmieden… Ja, das musste ich schmerzlich lernen. Danke für eure Unterstützung in dieser für mich schweren Zeit. Zeit mit den Menschen verbringen zu dürfen, die wir so sehr lieben, ist ein Geschenk und ich bin voll von kostbarer Erinnerung, die mich lächeln lässt. Wachsam zu sein über jede Sekunde, die wir mit unseren Herzensmenschen haben", schreibt Christina kurze zeit später zu zwei hübschen Fotos von sich, auf denen sie sich mit einer Tasse Tee entspannt.