Christina Luft: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Christina fing schon in jungen Jahren mit dem Tanzsport an, doch in der Schule kam das nicht immer gut an. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie ihre Mitschüler auf ihre Tanzkarriere reagiert haben. Christinas ehrliche Antwort: "Geteilt. Ich war schon sehr früh viel in der Welt unterwegs und habe viel gefehlt. Das haben nicht alle verstanden. Und wenn man gerade aus Hongkong kommt, waren sie teils überfordert und haben mich gemieden. Ich wurde wegen meines Selbstbräuners gehänselt." Wie gemein!