Christina Luft & Mike Singer: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Christina schwärmt von Mike

"Ich bin immer verwundert, dass die Leute Mike Singer falsch einschätzen. Ich bin echt stolz, wie er in ein paar Tagen von Zero zum Hero wird und jeden Schritt hart erkämpft und durchbeißt", erklärt Christina in ihrer Instagram-Story. "Bin echt stolz, Teil seiner tollen Entwicklung zu sein. Er baut gerade eine tänzerische Basis auf. Immer in kleinen Schritten, von Woche zu Woche. Und dann kann er sich auf der Fläche öffnen. Und dann wird's spannend."

Christina glaubt daran, dass Mike die Herzen der Zuschauer für sich gewinnen kann. "Ich glaube, dass es so toll wird, wenn man ihn als Person besser kennenlernt. So ein toller Mensch! Liebe es, zu sehen, was gerade mit ihm passiert", schwärmt sie. "Kleine Schritte machen am Ende die Reise spannend und die Entwicklung zu beobachten, ist echt cool."

Wie süß! Über so viel Zuspruch dürfte Mike sich bestimmt sehr freuen...