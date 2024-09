Christina & Luca Hänni: Ausraster wegen Kinderzimmer! Sie hat endgültig genug

Christina (34) und Luca Häni (29) sind im Juni Eltern einer kleinen Tochter geworden. Seitdem lassen sie die Fans via Instagram gerne an ihrem Familienalltag teilhaben. Jetzt haben die beiden sogar das Kinderzimmer ihrer Kleinen gezeigt. "Es war für uns etwas ganz Besonderes, als wir begonnen haben dieses Zimmer zu planen", schreibt Christina zu einem Clip, in dem sie und Luca stolz das Reich ihrer Tochter zeigen. "Es steckt so viel Liebe in diesem Zimmer und jetzt, wo dieses Zimmer mit Leben und Lachen gefüllt ist, ist es zu unserem Lieblingszimmer im Haus geworden." In der Caption bedankt sich die Tänzerin auch bei der Firma der Tapete. Doch das sorgt für Ärger...