Christine Neubauer: Vernichtendes Urteil von diesem Let's Dance Profi

Christian Polanc (46) beteiligt sich, obwohl er kein Teil mehr der "Let's Dance"-Profis ist, noch immer am Geschehen der Show. Der Tänzer verfolgt die Sendung jede Woche und spricht anschließend in seinem Podcast "Let's Talk" über alles, was ihm dabei – sowohl positiv als auch negativ – ins Auge gestochen ist. So bekamen bereits Diego Pooth (21) als auch Simone Thomalla (59) ihr Fett weg.

Auch nach Show fünf trifft es wieder jemanden! Dieses Mal kann der 46-Jährige kein gutes Haar an dem eigentlichen Liebling der Staffel lassen: Christine Neubauer (62) ...