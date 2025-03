Christian Polanc: "Let's Dance"-Flop! Mit IHR geht er jetzt hart ins Gericht

In der vergangenen "Let's Dance"-Show ist Christian Polanc besonders eine Kandidatin negativ aufgefallen: Simone Thomalla (59) konnte den Ex-Profitänzer nicht überzeugen! Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) tanzte die Schauspielerin einen Quickstep, bei dem sich laut Polanc "ganz viele Fehler" eingeschlichen haben ...

"Das, was sie zeigen könnte, wird leider zerstört durch ganz viele Fehler und zum Ende ist dann so ein bisschen auch die Luft raus gewesen", kritisiert er. Er finde es trotzdem "sehr schade", da er der Meinung ist, "in Simone steckt schon noch deutlich mehr drin". Doch für Christian ist sie einfach zu "verkopft", was ihn an seine damalige Tanzpartnerin Nazan Eckes (48) erinnere.

Doch die Hoffnung, dass bei Simone noch der Knoten platzen wird, gibt er noch nicht auf: "Bei Simone muss irgendwann der Moment kommen, wo sie das Vertrauen gewinnt und ein bisschen abschalten kann." Ob das in der kommenden Show passieren wird?