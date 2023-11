Claudelle Deckert: Mit nur 49-Jahren erstmals Oma geworden

Endlich ist es so weit! Die "Unter Uns"-Darstellerin Claudelle Deckert wird mit nur 49 Jahren erstmals stolze Oma. Schon länger ist bekannt, dass Tochter Romy Deckert schwanger ist. Den Verlauf der Schwangerschaft teilte sie fleißig mit ihren Fans auf Instagram. Doch dann kam der Post, auf den alle sehnlichst gewartet haben. Die frisch gewordene Mutter teilte ein Bild, indem Sie, Papa Chris und der kleine Sohnemann gemeinsam erstmals Händchen halten. "Charles. 10.11.2023 – Vom Bauch direkt in unser Herz", lautete die Bildunterschrift ihres Beitrages. Die Familie ist in voller Aufregung bei dem ganzen Baby-Glück: "Wir sind voller Liebe, Freude und Glück und genießen das Kennenlernen." Auch Claudelle kann es kaum abwarten Enkelchen Charles Dean Deckert endlich kennenzulernen.