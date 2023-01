Claudia Effenberg & Otto Waalkes: Total verliebt! Die beiden wollten sogar heiraten!

Gefunkt hat es damals in der berühmten Disco P1. "Ich sah Claudia in der Münchner Disco 'P1' und bekam gleich Stielaugen. Claudia fragte mich mit rauchiger Stimme: 'Bist du Otto?' Ich antwortete: 'Kommt drauf an'. Dann schlürften wir Cocktails bis zum Umfallen. So hat mich Claudia rumbekommen."

Der Beginn einer süßen Romanze. Die beiden verreisten und genossen die Zeit miteinander. Ganz unschuldig war die Liebelei aber nicht, denn Otto war damals schon mit seiner Frau Manou zusammen, die er später sogar heiratete.

Wieso es am Ende nicht mit Claudia und Otto funktioniert hat? "Wir sahen uns zu selten. Claudia arbeitete in Mailand als Model, ich war ständig auf Tournee. Aber aus unserer Liebe ist eine innige Freundschaft geworden, die bis heute anhält", verriet der heute 74-Jährige "Bild".

