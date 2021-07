Claudia Norberg: Wendler-Ex meldet sich zurück - aus einem traurigen Grund

In Deutschland hat die Flutkatastrophe schlimme Schäden angerichtet. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut oder trauern um einen Angehörigen. Über 150 Menschen sind bei dem Unwetter-Chaos bereits gestorben. Obwohl Claudia in den USA lebt, sind die grausamen Nachrichten aus ihrer alten Heimat nicht an ihr vorbei gegangen. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen des Hochwassers!", schreibt sie auf Instagram. Was für eine schöne Geste.