Claudia Norberg: Neue Fotos enthüllen die ganze Wahrheit

Claudia schweigt

"Bild" hat Claudia vor einem Sonnenstudio in Cape Coral, Florida, entdeckt - in einem roten Sommerkleid und Sandalen mit dicken Keilabsätzen. An ihrem Arm trägt sie augenscheinlich eine Designertasche. Dann steigt sie lächelnd in ihren BMW X3, den man ab rund 75 000 Euro kaufen kann. Auf die Fragen des Reporters will die Ex-Frau von Michael aber nicht eingehen.

Angeblich lebt Claudia im Monat nur von 1176 Euro. Da stellt sich die Frage, wie sie sich trotz Schulden diese Dinge leisten kann. Das dürfte sich mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft fragen. Auweia...