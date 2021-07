Claudia Norberg: Mit Sex-Videos erpresst! Sie schämt sich so

Claudia ist verzweifelt

"Ich wurde seit der Scheidung mit Sex-Videos aus meiner gemeinsamen Ehe mit Michael erpresst und habe das gesamte Geld an meinen Erpresser bezahlt", verrät Claudia gegenüber "Bild". Scheinbar zahlte sie ihrem Erpresser ein Drittel ihrer Abfindungssumme - also saftige 163 000 Dollar! Weitere Details will die Wendler-Ex aber nicht verraten.

Und Michael? Der glaubt seiner damaligen großen Liebe kein Wort! "Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Aber von meiner Ex habe ich auch nichts anderes erwartet. Es ist mir egal, was sie mit dem von mir herausgepressten Geld anstellt", feuert er dem Blatt gegenüber.

Viel kann Claudia mit dem Geld wohl nicht anfangen, denn laut Insolvenzbericht liegen ihre Schulden bei saftigen 3 088 750 Euro!