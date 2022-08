Claudia Obert: Die ganze Wahrheit über ihren 36 Jahre jüngeren Freund!

Claudias Freund heißt Max, ist süße 24 Jahre jung und arbeitet als Web-Designer. Kennengelernt haben sich die beiden in Olivia Jones‘ Bar auf der Hamburger Reeperbahn. "Eine Freundin sagt: ,Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an", erzählt sie gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Plötzlich kam er rüber, innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst. Ich wäre nie von selbst auf die Idee gekommen, so einen Bubi anzusprechen.