Claudia Obert: Jetzt teilt sie gegen ihre "Kampf der Realitystars"-Kollegen aus

Claudia teilt aus

Im Exit-Interview mit RTLZWEI lässt Claudia kein gutes Haar an ihren Mitstreitern. "Es war nicht so meine Community. Alle trinken keinen Alkohol, essen kein Fleisch. Es war ein bisschen so eine partypooperige Stimmung. Keiner benutzt Kraftausdrücke, das war nicht so meine Welt", feuert sie. "Es war mir klar mit dem Prinzen, es war mir klar mit Walther, es war mir klar mit Loona. Wir waren uns überhaupt nicht grün, das waren ja auch alles nicht meine Freunde und ich habe dann kein Problem damit, wenn die durchexerzieren. So gehört sich das. Wenn man sich Feinde schafft im richtigen Leben, dann wendet man denen den Rücken zu und so ist es hier auch."

Vermissen werde sie übrigens niemanden. "Da war jetzt keiner dabei, der mich umgehauen hat. Die halbe Mannschaft habe ich gekannt. Und die sind ja auch alle wunderbar – die machen jetzt ihr Ding und ich amüsiere mich vor dem Fernseher", erklärt die Luxus-Lady.