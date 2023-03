Claudia Obert: Traurige News nach der Baby-Verkündung!

Claudia Obert möchte unbedingt Mama werden. In einem Interview verriet die Unternehmerin kürzlich, dass sie und ihr 24-jähriger Freund Max sich bereits in einer Kinderwunschklinik erkundet haben. Kurz danach verkündete die 61-Jährige auf Instagram: "Ich bin schwanger!" Doch viele Fans vermuten, dass sich Claudia nur einen Scherz erlaubte. Denn eine Schwangerschaft in dem Alter ist fast unmöglich...