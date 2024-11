"Promis unter Palmen" 2025: Kandidaten, Start und Sendezeiten! Alles was du wissen musst

Die Promis erwarten in diesem Jahr wieder das wahre All-Inklusiv-Paket: unbegrenzte Drinks am Traumstrand in Thailand – Zickenkrieg und Macho-Gehabe gibt's gratis dazu. Anders als in Formaten wie dem "Sommerhaus der Stars" oder bei "Kampf der Realitystars" müssen sich die Teilnehmer nicht mit dreckigen und einfachen Unterkünften zufriedengeben. Sie erwartet eine Villa an einem paradiesischen Strand in Thailand. In den letzten Staffeln gab es einen Pool, eine Outdoor-Bar und viel Komfort, und das alles mit Meerblick. Bleibt abzuwarten, welche Luxus-Villa Sat.1 in diesem Jahr für seine Stars springen lässt.