Claudia Schiffer: Sie hat ihr legendäres Lächeln für immer verloren

"Ich habe die starke Arbeitsmoral meiner Mutter", verrät die Wahl-Engländerin. Auch die Bodenständigkeit bekam Claudia von Mama vorgelebt. "Sie war die am besten organisierte Frau der Welt. Sie hielt das Haus in einer extremen Ordnung, konnte alles alleine reparieren", erzählt sie. "Auch meine Liebe zu Flora und Fauna wurde dank Mama entfacht. Ihre Leidenschaften waren ihr Garten und ihre Familie."

All das will Claudia heute auch ihren drei Kindern mitgeben. Sie spricht viel von Gudrun, erinnert sich an ihre Ratschläge, ihre köstlichen Rezepte. Und auch wenn es schmerzt, dass Mama nicht mehr da ist, so ist da eine große Dankbarkeit. "Ich kann mich glücklich schätzen, so eine Mutter wie sie gehabt zu haben!", sagt sie und ihre Augen glitzern vor Rührung.