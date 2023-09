Claudia Schmutzler: Sex-Beichte nach der Trennung von ihrem 18 Jahre jüngeren Freund

Claudia und ihr Ex haben aktuell keinen Kontakt mehr, wie sie berichtet: "Aus der Metaebene guckst du anders auf die Situation, kannst sie anders einschätzen. So eine starke Verbindung, die wir hatten, hinterlässt Spuren und Wunden, die erst mal heilen müssen.", erklärt die "Rote Rosen"-Schauspielerin.

Was das Thema Sex angeht, hat Claudia aktuell wohl eher eine Durststrecke. Denn das letzte Mal intim mit einem Mann war die Schauspielerin im Winter. "Guter Sex ist eine schöne Sache. Ich mag Sex. Aber ich langweile mich zu Tode, wenn die Verbundenheit fehlt.", erklärt sie. Was Männer angeht, sei sie nicht besonders experimentierfreudig, wie sie erzählt: "Mein Leben ist gerade auch so schon erlebnisreich genug. Da warte ich lieber, bis der Richtige da ist." Doch ihren Männer-Typ hat die 57-Jährige seither nicht geändert: "Ich stehe auf Ästhetik und nach wie vor habe ich nichts gegen Jüngere."