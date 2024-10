Clea-Lacy Juhn: Au-pair-Mädchen ist ihr eine große Hilfe

Trotz dieser Freude über Niri betont Clea, dass es wieder eine "neue Umstellung" in ihrem Leben sei. Schließlich ist der sie seit Juni 2024 frischgebackene Mama von den Zwillingen Mika und Mišah geworden - und das Elternsein bringt natürlich viele Herausforderungen mit sich. Das teilte sie bereits in so einigen Instagram-Stories ihren Fans mit. Umso dankbarer ist Clean nun, dass Niri ihr im Alltag tatkräftig hilft: "Ich habe die Möglichkeit, Unterstützung mit den Jungs zu bekommen und gleichzeitig eine neue Kultur kennenzulernen."