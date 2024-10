Clea-Lacy Juhn: "Auch sehr anstrengend" - So ist ihr Alltag mit den Zwillingen

TV-Star Clea-Lacy Juhn (33) brachte im Juli dieses Jahres ihre Zwillinge Mišah und Mika zur Welt. Trotz einiger Komplikationen am Tag der Geburt ist die ehemalige "Bachelor"-Gewinnerin nun stolze Mutter und erlebt den vollen Baby-Alltag. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Updates über ihr Leben als Mama und beantwortet dabei viele brennende Fragen ihrer Follower.

Eine der häufigsten Fragen bezog sich darauf, wie das bei ihr mit dem Stillen der beiden funktioniert – immerhin sei das sicher alles andere als einfach mit gleich zwei Babys. Clea-Lacy gab darauf eine überraschend einfache Antwort: "Wenn ich stille, hat tatsächlich jedes Baby seine eigene Brust. Wer welche zuerst bekommt, ist dabei egal. So hat jeder eine volle Brust. Ich fange am liebsten links an, und wer sich zuerst meldet, trinkt dann von dort."