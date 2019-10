Clea-Lacy Juhn: Sie lässt die Baby-Bombe platzen!

Reddit this

Für viele Promi-Frauen gehört es wahrscheinlich schon zum Alltag dazu, sich den Baby-Fragen der Fans zu stellen. Auch ist da keine Ausnahme! Während einer Fragerunde auf will ein Fan von ihr wissen, ob sie sich Kinder wünscht. Darauf hat sie eine eindeutige Antwort! „OHJAAAA“, schreibt sie begeistert und fügt mehrere Emojis mit Herzchen-Augen hinzu. „Ich liebe es sooo, Zeit mit Kindern zu verbringen und mich zu beschäftigen. So 1, 2 wären schon ganz toll. Und gerne auch in naher Zukunft.“

"Bachelor"-Clea-Lacy Juhn: Liebes-Ratschlag an Gerda Lewis

Clea-Lacy will einen humorvollen Partner

Bisher fehlt der dunkelhaarigen Schönheit allerdings der richtige Mann. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf. „Jetzt muss ich nur noch gefunden werden“, witzelt sie. Und wie sollte ihr Traummann aussehen? Auch darauf gibt die 28-Jährige eine klare Antwort!

„Das Aussehen spielt keine große Rolle, sondern die Ausstrahlung. Irgendwas muss mich fesseln“, erklärt sie. „Irgendwie zieht es mich aber generell zu Männern mit hellen Haaren und hellen Augen. Aber ich würde das Gegenteil nicht ausschließen. Er muss humorvoll sein, klug und mich auch mal Prinzessin sein lassen. Und er sollte interessiert am Leben sein, spontan und einfallsreich. Er darf auch gerne immer gute Laune haben.“

Und was noch? „Ganz wichtig: Er sollte sein Leben im Griff haben, er sollte Ziele haben und ein Familienmensch sein. Und er darf keine Katzenallergie und keine Flugangst haben!“

Ist Michael Wendlers Freundin Laura Müller etwa schwanger? Mehr dazu seht ihr im Video: