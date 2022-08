Clu Gulager: Der Schauspieler ist tot

Trauriger Abschied von Clu

Clu erblickte 1928 das Licht der Welt und wuchs auf der Farm seines Onkels in Oklahoma auf. Später trat er den US-Marines bei. Doch der Traum einer großen Karriere ließ ihn nicht los. Also ließ er sich in Texas und Paris zum Schauspieler ausbilden. Als er 1955 nach New York zog, konnte er sich seinen ersten Schauspielvertrag sichern.

Vielen Fans ist Clu noch aus Serien wie "Die Leute von der Shiloh Ranch" und "The Tall Man" bekannt. Doch auch im Kino war er zu sehen. Er spielte unter anderem in "The Hidden - Das unsagbar Böse" und "Once Upon a Time... in Hollywood" mit.

Der Filmemacher Sean Baker nimmt auf Twitter Abschied von seinem Freund und Kollegen. Er schreibt: "Er war unglaublich talentiert, urkomisch, sanftmütig und gütig. Und er liebte das Kino. Wir werden dich vermissen, Clu."

Auch von diesen Stars mussten wir uns 2022 für immer verabschieden: