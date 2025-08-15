"Clueless"-Stars: Das machen sie heute!
Der Kultteeniefilm "Clueless" feiert runden Geburtstag und wird 30! Doch was machen die Stars von damals heute? Wir verraten, wie es den Kult-Stars wirklich geht und wie sie heute aussehen!
Alicia Silverstone, Brittany Murphy, Stacey Dash im Film „Clueless“ (1995)
© Imago/Allstar
Wir kennen es doch alle, die erste Liebe, die ersten Streitigkeiten mit den besten Freundinnen - "Clueless" bringt genau das auf den Punkt, die Nostalgie der Teeniezeiten! Die Teenager-Komödie feiert nun ihr 30-jähriges Jubiläum und begeistert die Fans noch immer mit ihrem popkulturellen Charakter.
Worum geht es in "Clueless"?
Der Kultfilm aus dem Jahr 1995 dreht sich um Cher (Alicia Silverstone), Dionne (Stacey Dash), Amber (Elisa Donovan) und Tai (Brittany Murphy) – vier Mädels, die damals für ordentlich Aufsehen sorgten.
Eine ganz gewöhnliche Highschool Serie: Cher und Dionne sind beste Freundinnen und verbringen ihre Zeit mit Shoppen, Party machen und Flirtstories. Zusammen mit ihrer Clique besuchen sie die exklusive Bronson Alcott High School – aber auch sie kämpfen mit den ganz normalen Teenie-Problemen.
Alicia Silverstone heute: So lebt "Cher" aus "Clueless" wirklich!
Cher war die perfekte Highschool-Queen – immer top gestylt, mit makellosem Outfit, Frisur und Maniküre. Im echten Leben ist Alicia Silverstone (jetzt 46) aber ganz anders: bodenständig und engagiert! Statt Serienrollen blieb sie lieber beim Film und glänzte 1997 als Batgirl in "Batman & Robin" oder 2017 im preisgekrönten Drama "The Killing of a Sacred Deer". Privat setzt sich die überzeugte Veganerin für Umwelt- und Tierschutz ein. Auch nach der Trennung von Punkrocker Christopher Jarecki 2018 blieben sie enge Freunde und Co-Eltern ihres Sohnes Bear (2011). Ein zweites Kind mit dem Ex? Alicia kann sich das durchaus vorstellen!
Von Highschool-Queen zur Republikanerin – Stacey Dash heute
Stacey Dash spielte in "Clueless" die stylische Dionne – mit 28 Jahren! Vorher war sie in Kultserien wie "Die Bill Cosby Show" und "Der Prinz von Bel-Air" zu sehen. Später posierte sie für den Playboy und äußerte sich mit kontroversen Aussagen zu Hollywood und Rassismus bei den Oscars. 2018 wagte sie den radikalen Schritt in die Politik und kandidierte als Republikanerin fürs Repräsentantenhaus – zog ihre Bewerbung aber schnell zurück. Privat heiratete sie heimlich, trennte sich aber 2020 wieder. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern.
Elisa Donovan: Aus der "Clueless"-Zicke wurde eine Power-Mama!
Amber Marien war die freche Zicke in "Clueless" – Elisa Donovan brachte den Kultcharakter mit bissigen Sprüchen zum Leben. Doch hinter der Fassade kämpfte sie lange mit Bulimie und Essstörungen. Heute ist Elisa seit 2012 glücklich verheiratet, Mutter einer Tochter und beruflich in zahlreichen US-Serien unterwegs – u.a. "Sabrina - Total Verhext!". Von Amber ist privat nichts mehr zu spüren!
Brittany Murphy: "Clueless"-Star mit tragischem Schicksal
Tai war der Liebling der Fans – gespielt von Brittany Murphy, die schon als Teenager vor der Kamera stand. Nach dem Kultfilm spielte sie u. a. an der Seite von Angelina Jolie in "Durchgeknallt", in "Sin City" sowie in "8 Mile" mit. Dann der Schock, der alle Fans überraschte: 2009 verstarb die 32-Jährige plötzlich an Herzversagen durch eine verschleppte Lungenentzündung. Nur fünf Monate später starb auch ihr Ehemann Simon Monjack. Ein tragisches Ende für einen Hollywood-Star, der noch so viel vor sich hatte.