"Clueless"-Stars: Das machen sie heute!

Cher war die perfekte Highschool-Queen – immer top gestylt, mit makellosem Outfit, Frisur und Maniküre. Im echten Leben ist Alicia Silverstone (jetzt 46) aber ganz anders: bodenständig und engagiert! Statt Serienrollen blieb sie lieber beim Film und glänzte 1997 als Batgirl in "Batman & Robin" oder 2017 im preisgekrönten Drama "The Killing of a Sacred Deer". Privat setzt sich die überzeugte Veganerin für Umwelt- und Tierschutz ein. Auch nach der Trennung von Punkrocker Christopher Jarecki 2018 blieben sie enge Freunde und Co-Eltern ihres Sohnes Bear (2011). Ein zweites Kind mit dem Ex? Alicia kann sich das durchaus vorstellen!