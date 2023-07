CoCo Lee: Disney-Star stirbt mit 48 Jahren!

CoCo ist mit nur 48 Jahren gestorben."Am 2. Juli beging sie zu Hause einen Suizid-Versuch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der größten Bemühungen des Krankenhauspersonals, sie zu retten und aus dem Koma aufwachen zu lassen, verstarb sie am 5. Juli 2023", bestätigen ihre Schwestern auf Instagram. Seit Jahren litt CoCo an Depressionen, war in professioneller Behandlung. Geholfen werden konnte ihr leider nicht. "Als CoCos Familie fühlen wir uns dankbar und geehrt, so eine großartige und tolle Schwester gehabt zu haben. Wir danken Gott dafür, uns so einen wunderbaren Engel geschenkt zu haben", heißt es weiter in dem Statement. "Obwohl CoCo keine lange Zeit auf der Welt verbrachte, werden ihre Lichtstrahlen auf ewig Bestand haben."