Collien Ulmen-Fernandes: "Heftige Geschichte" - Ihr Körper hat sie im Stich gelassen

"Body Bits" hat mit Collien Ulmen-Fernandes eine neue Moderatorin gefunden. Und sie liebt ihren neuen Job. Gegenüber "Closer" hat sie verraten: "Ich liebe diesen Podcast! Es ist so wahnsinnig spannend, ich habe so viel gelernt. Das Interessante daran ist ja, es geht uns alle etwas an: Jeder von uns hat einen Körper!" Besonders spannend war für die ehemalige Viva-Moderatorin eine Sache: "Ein ganz krasser Fakt ist zum Beispiel, dass in uns 100 Billionen Organismen wohnen. Die wohnen da einfach! Es gibt so viel, was mich wirklich umgehauen hat. Da geht Tag für Tag so unglaublich viel in uns vor, wovon wir gar nichts mitbekommen. Diese Reisen durch den Körper waren wirklich einzigartig. Jetzt weiß ich Dinge über mich, die ich nie zuvor gehört habe."