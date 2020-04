Reddit this

Conchita Wurst: Polizei-Schock am Flughafen!

Schock-Moment für Conchita Wurst! Am Flughafen gab es einen Vorfall mit der Polizei.

Eigentlich soll heute Abend bei "The Masked Singer" die Jury unterstützen. Doch am Flughafen wurde sie laut der "BILD"-Zeitung gestern von der Polizei festgehalten. Die Sängerin musste sogar mit auf die Wache...

Conchita Wurst durfte nicht nach Deutschland einreisen

Wegen der Corona-Einreisebeschränkungen wollten die Polizisten Österreicherin Conchita nicht nach Deutschland lassen. Dabei hatte die ESC-Siegerin sogar einen Arbeitsvertrag von dabei. Doch die Beamten akzeptieren das einmalige Engagement nicht. Ein Unding für Conchita! Sie beschwerte sich, doch all das half nichts.

Bill Kaulitz und Conchita Wurst: Jaa, es ist wahr!

Fällt Conchita Wurst bei "The Masked Singer" aus?

Fällt Conchitas Auftritt bei "The Masked Singer" jetzt etwa ins Wasser? Nein, kurz vor Mitternacht wendete sich das Blatt. Nach Absprache mit dem Bundespolizeipräsidium durfte Conchita doch noch einreisen - und in ihr Hotel nach Köln fahren. Sender ProSieben bestätigte bereits, dass Conchita heute Abend dabei ist: "Wir freuen uns sehr. Conchita sitzt heute wie angekündigt als Gast im Rate-Team von 'The Masked Singer'."

Vor kurzem überraschte mit grünen Haaren. Die krasse Veränderung seht ihr im Video: