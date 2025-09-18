Constantin Schreiber: Rückkehr ins TV? Das steckt hinter seinen Late-Night-Plänen

Die Frage, die sich stellt: Bleibt Schreiber mit seiner Late-Night-Show dauerhaft auf der Bühne, oder ist das Projekt ein Testlauf für eine Rückkehr ins Fernsehen? Dass er die Routine einer abendlichen Show beherrscht, hat er in seiner Karriere längst bewiesen. Und dass Springer nach neuen Formaten sucht, könnte ebenfalls für eine mögliche TV-Adaption sprechen.