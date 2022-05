Cora Schumacher: Böse Abrechnung mit Jenny Elvers

Auf Instagram sei Jenny ihr zwischenzeitlich sogar entfolgt, verrät sie und kann sich eine giftige Warnung nicht verkneifen: „Ich hoffe, Jenny findet ihr Glück – ob das mit einem Mann sein wird, der in ein und demselben Format gleich mit zwei Frauen rummacht, wird sich zeigen.“ Rumms! Wohl eher nicht, schwingt da mit. Immerhin kennt Cora sich ganz gut aus mit bösen Buben, war mal mit einem Hells-Angels-Rocker zusammen und bandelte auch mit Reality-Star Eric Sindermann an, der sich brüstet, mit 500 Frauen geschlafen zu haben. In ihren Augen sei Marc „ein Hallodri“, so Cora. „Bei diesem Typ von Mann habe ich aus meinen Fehlern in der Vergangenheit gelernt. Ich wünsche Jenny nur das Beste und hoffe, dass ihr das nicht noch bevorsteht.“

Klingt irgendwie nicht so, als wäre sie nach ihrer demütigenden „Club“-Erfahrung wahnsinnig traurig, wenn diese Hoffnung sich nicht erfüllt…

