Cora Schumacher: Erste Worte nach Flirt-Eklat mit Marc Terenzi

Als alter Hase im Reality-TV weiß Cora Schumacher, wie das Spiel funktioniert und erklärt weiter: "Ich weiß, dass man sich in Reality-Formaten am besten direkt seinen Schlafplatz sichert. Man weiß ja nicht, wer noch so ins Haus kommt... Dann stand der Herr Terenzi neben mir, hat gut gerochen, gut ausgesehen, hatte nur einen Blazer mit nichts drunter an. Ich meine: Sorry, ich bin manchmal auch nur Frau!"

Ob Cora die Dreiecks-Angelegenheit auch während der Show so gelassen sieht, wie sie es jetzt mit etwas Abstand zu sehen scheint? Zuschauer können gespannt auf die kommende Folge "Club der guten Laune" sein.

Marc Terenzi kennt sich zumindest bereits gut mit Frauengeschichten aus. Was nach seiner Trennung von Ex Sarah Connor alles herauskam, erfährst du im Video: