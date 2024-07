Cora Schumacher: Fiese Ohrfeige nach Ralf Schumachers Outing!

Arme Cora Schumacher (47)! Nachdem sich ihr Ex-Mann Ralf Schumacher (49) vor wenigen Tagen auf Instagram outete, bekam er jede Menge positive Resonanz. Die Fans freuen sich, dass er endlich zu sich und seiner neuen Liebe stehen kann. Zu einem Foto von sich und seinem Partner schreibt der Ex-Rennfahrer: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann." In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an das Paar und vor allem an Ralfs Mut, jetzt zu seiner Sexualität zu stehen. Doch nur eine schweigt zu dem Ganzen: Cora Schumacher hat sich bislang noch nicht zum Outing ihres Ex-Mannes geäußert - und bekommt dafür jetzt ordentlich ihr Fett weg!