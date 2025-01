Cora Schumacher: Finanzielle Sorgen! "Ich habe keine Kraft mehr"

In der aktuellen Folge der Sat.1-Doku "Über Geld spricht man doch!" lässt die 48-Jährige tief blicken und spricht offen über ihre Einkünfte, Ausgaben und den täglichen Kampf mit der Haushaltskasse. Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, erzielt Cora Schumacher ein monatliches Einkommen von rund 12.000 Euro, hauptsächlich aus Mieteinnahmen. Doch von dieser Summe bleibt nach Abzug der Fixkosten nur ein Bruchteil übrig: Gerade einmal 4400 Euro stehen ihr laut eigener Aussage zur Verfügung. Und selbst dieses Budget schrumpft rapide, wie sie erklärt: "Man sieht, das Konto ist ausgereizt." Restaurantbesuche, Einkäufe, Tankrechnungen, Tierarztkosten und Online-Shopping lassen kaum Spielraum. Manchmal bleibt ihr am Monatsende nur ein Plus von gerade einmal 51 Euro.

Ein besonderer Kostenfaktor ist ihre Villa in Düsseldorf. Das luxuriöse Anwesen mit 700 Quadratmetern Wohnfläche fordert seinen Tribut: 4800 Euro zahlt Cora allein monatlich für einen Kredit, dazu kommen teure Reparaturen wie zuletzt 40.000 Euro für ein neues Dach und eine Heizung. Kein Wunder, dass die Blondine darüber nachdenkt, ihre Villa zu vermieten. "Ich bin nur noch am Arbeiten, um das Haus zu halten. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr und keine Kraft mehr", gesteht sie ehrlich.