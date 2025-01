Leyla Lahouar: "Bist du wirklich schwanger?" Ihre klare Reaktion

Mal zeigt Leyla Lahouar einen Schwangerschaftstest in die Handy-Kamera, dann schwärmt sie gemeinsam mit Mike im Interview über gemeinsame Kinder – wann ist es denn wirklich so weit? Die Fans können es scheinbar kaum abwarten, bis das Dschungelcamp-Traumpaar endlich süßen Nachwuchs bekommt. In einer Fragerunde auf Instagram, die Leyla zuletzt ins Leben gerufen hatte, fragt einer ihrer Anhänger neugierig: "Bist du wirklich schwanger?"

Trotz vieler Baby-Anspielungen in den letzten Monaten, hat Leyla wohl erstmal genug von den immer wiederkehrenden Spekulationen. Auf die Frage des Fans antwortet sie nur stumpf: "Nein, ich weiß auch nicht wie man immer darauf kommt."

Klar, der Baby-Wunsch ist bei Mike und Leyla bereits da, doch ständig darauf angesprochen zu werden, wann es denn endlich so weit sei, ist gewiss eine Belastung für die 28-Jährige. Ob sie sich ihren Wunsch schon bald erfüllen oder nicht, geht in erster Linie wohl nur die beiden etwas an. Wenn dann wirklich der Storch bei den Turteltauben vorbeigeschaut hat, werden es die Fans wohl noch früh genug erfahren.

