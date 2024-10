Cora Schumacher: Jetzt äußert sie sich zu den Vorwürfen ihres Sohnes!

Jetzt äußert sie sich zu den fiesen Anschuldigungen. Was ist wahr an der ganzen Sache? "Es schmerzt zutiefst, dass das wahre Ausmaß der Entfremdung, Manipulation und Instrumentalisierung erst jetzt deutlich wird." Sie nennt niemanden beim Namen, und doch ist klar, an wen sich diese Botschaft richtet: An ihren Sohn David, und gleichzeitig auch an Ralf Schumacher, ihren Ex-Mann. Der hatte sich vor wenigen Wochen in der Öffentlichkeit geoutet und seinen neuen Partner, Étienne Bousquet Cassagne, der Welt vorgestellt. Die Homosexualität ihres Ex-Mannes sorgt seitdem für zusätzliches Öl im Feuer – es ist ein Kampf, den Cora nun an zwei Fronten kämpft.