Ralf Schumacher: "Jetzt ist es vorbei" – Er äußert sich wieder zu Ex Cora Schumacher

Cora Schumacher behauptete nach dem Coming-out ihres Ex-Mannes, davon ebenfalls nur durch die Medien erfahren zu haben. Eine Unterstellung, die Ralf Schumacher später mit der Veröffentlichung von Screenshots seiner Chats mit Cora zu widerlegen versuchte. Doch die Wogen sind noch nicht geglättet. Eine Aussprache sei derzeit noch nicht möglich. Ralf ließ sogar durchsickern, dass Cora seine Telefonnummer blockiert habe.

Wie er gegenüber "Brisant" jedoch verriet, wünscht er sich für seine Ex-Frau Frieden mit der Situation: "Ich glaube, das war für sie ein bisschen ungewohnt. Ich gehe aber davon aus, dass es jetzt vorbei ist und sie sich auch damit abfindet und ihr Leben lebt." Auch er selbst will sein Leben ohne weiteres Drama weiterleben und die Streitigkeiten hinter sich lassen. Eine Hochzeit mit seinem jetzigen Partner Étienne schließe er ebenfalls nicht aus. Weitere Kinder stehen aktuell jedoch noch nicht auf dem Plan. Der gemeinsame Sohn David (22) mit Ex-Ehefrau Cora steht für Ralf noch immer auf Platz 1. Ob wohl auch Cora Schumacher bald sein Friedensangebot annehmen wird? Bei all den Vorwürfen der letzten Monate scheint die Reality-TV-Bekanntheit noch immer schwer betroffen zu sein, wodurch eine Versöhnung wohl erstmal nicht in Aussicht ist.

