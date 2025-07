Cora Schumacher meldet sich nach Funkstille zurück: Ihre klare Botschaft an Ex Ralf!

In dem Clip, der derzeit besonders auf Social Media für Furore sorgt, parodiert Cora eine Szene aus einem viralen Werbespot von Ex-Mann Ralf. In Anlehnung an das Original wird sie angesprochen: "Cora Schumacher?!" – und antwortet: "Wer sonst?" Der Mann will wissen, ob sie – wie ihr Ex – den Wert seines Autos einschätzen will. "Nee, ist mir bumsegal. Aber willst du wissen, wie günstig dieser 1er-BMW bei Sixt ist?", entgegnet sie trocken. Ein klarer Seitenhieb – charmant verpackt, aber mit deutlicher Wirkung. Im Interview mit BILD verrät Cora: "Der Zeitpunkt für diesen Spot fühlt sich für mich richtig an." Sie sieht die Werbung als humorvolle Antwort auf Ralfs bekanntes Werbeprojekt – und setzt damit ein selbstbewusstes Zeichen.