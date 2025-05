Ralf Schumacher über sein Coming-out: Jetzt spricht er Klartext!

Mit seinem Coming-out zeigt Ralf Schumacher, dass auch in der Welt des Hochleistungssports Platz für Vielfalt ist. Er macht deutlich, dass es nie zu spät ist, zu sich selbst zu stehen – und dass Liebe keine Schubladen braucht. So wie die Reaktionen für ihn ausgefallen sind, so sollte es Normalität sein, sagt er.