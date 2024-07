Cora Schumacher: Nach Ralfs Liebes-Outing - Ist DAS der Grund für ihr Schweigen?

Ralf Schumacher (49) ist seit zwei Jahren mit einem Mann zusammen. "Das schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", verkündete der ehemalige Rennfahrer auf Instagram und veröffentlichte ein gemeinsames Bild. Doch was sagt eigentlich seine Ex-Frau Cora (47) zu dem Liebes-Outing? Schließlich waren die beiden von 2001 bis 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Doch Cora hüllt sich in Schweigen...