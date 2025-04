Cora Schumacher: Süße Rache! Sie schlägt zurück

Nach der Trennung von Ralf Schumacher wendeten sich einige Freunde von Cora ab. Auch Carmen und Robert Geiss. Doch erst jetzt, Jahre später, kommt es zum großen Knall…

Man kennt es: Im Zuge einer Trennung muss häufig auch der Freundeskreis aufgeteilt werden. Das geschah offenbar auch bei Cora und Ralf Schumacher (49). Dass Carmen (59) sich auf Ralfs Seite schlug, wurde kürzlich bei dessen Outing deutlich: "Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können"!, schimpfte Carmen auf Instagram an Cora (48) gerichtet. "Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe." Weiter polterte sie: "Ich kenne Cora seit 20 Jahren und ja, sie hat auch mich früher benutzt, um ihre Affären zu decken. Es ist traurig zu sehen, wie die Wahrheit verdreht wird, und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe."