Corinna Schumacher: Ihr stehen dunkle Tage bevor

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt ein bekanntes Sprichwort. Doch kann auch Corinna dem zustimmen? Denn vor 3650 Tagen hat sich ihr ganzes Leben verändert - nach dem schlimmen Unfall von ihrem Liebsten Michael Schumacher.

Die große Liebe ihres Lebens und Vater ihrer beiden Kinder Mick (24) und Gina (26), liegt seit dem isoliert in der Krankenstation, die sie für ihn auf ihrem Traumanwesen in der Schweiz hat einrichten lassen. Tag und Nacht wird er dort betreut. Hoffnung auf Heilung gibt es wohl nicht mehr. Über seinen genauen Zustand ist wenig bekannt.

Nur sein Ferrari-Weggefährte Jean Todt (77), ein guter Freund der Familie, verbreitet etwas Zuversicht, wenn er über Schumi spricht. "Michael ist ein Freund, ich sehe ihn als Teil meiner Familie. Ich besuche ihn regelmäßig, in der Vergangenheit haben wir Autorennen im TV verfolgt", sagte er kurz vor Weihnachten. Formel-1-Manager Eddie Jordan (75) dagegen beschreibt die tägliche Hölle, in der Corinna gefangen ist. "Sie kann zu keiner Party gehen, zum Mittagessen oder so. Sie lebt wie eine Gefangene. Jeder will mit ihr über Michael reden, während sie nicht jede Minute daran erinnert werden will."