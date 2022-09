Corinna Schumacher nach der Trennung: Endlich kann sie wieder durchatmen

Seit der Antike sagt man der Insel Mallorca magische Kräfte nach. Im lauen Frühlingswind herrsche der Geist des Gottes Zephyr. Und in Manacor, so heißt es, steht ein Weidenbaum, dem zauberische Energien nachgesagt werden, der körperliche Gebrechen heilt… Vielleicht der Grund, warum ein jedes Mitglied der Familie Schumacher in diesen Tagen voller Glück strahlt. Voller Liebe ist und endlich wagt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Die Magie von Mallorca lässt Wunder geschehen!

