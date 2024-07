Corinna Schumacher: Ständig auf der Hut! Wem kann sie noch trauen?

Die Familie lebt in ständiger Angst. Angeblich 15 Millionen Euro wollten ein 53-jähriger Wuppertaler und sein Sohn (30) von Michael Schumacher, seiner Ehefrau und deren Kindern erpressen. Die Männer haben damit gedroht, sonst geheime Informationen über die Familie zu veröffentlichen. Ein wahrer Albtraum für Corinna, Gina (27) und Mick (25). Denn seit Jahren versuchen sie, Michael und ihr gemeinsames Familienleben zu schützen.

"Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so genießen kann", sagte Corinna einmal. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Kriminelle die Schumacher-Familie bedrohen. Sie leben in fortlaufender Furcht! Vor einigen Jahren forderte bereits ein junger Mann 900000 Euro. In einer E-Mail hieß es: "Wenn das Geld bei uns nicht eingeht, werden Ihre Kinder auf irgendeine Art und Weise verunglücken."