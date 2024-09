Corinna Schumacher: Unangenehme Angelegenheit - jetzt muss sie vermitteln!

Nach Ralf Schumachers Outing ist nichts mehr, wie es einmal war. Ex-Frau Cora fühlt sich in ihrer Ehre gekränkt und schießt scharf gegen den Vater ihres Kindes, dem sie in der Vergangenheit bereits Kindesentfremdung vorwarf, weil Sohn David Schumacher (22) schon seit Jahren nichts mehr mit ihr zu tun haben will.

"Ich bin eine übrig gebliebene Hausfrau. Eine Mutter ohne Kind. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Ich habe eigentlich die Hoffnung für ein privates Glück aufgegeben", bilanzierte Cora traurig im Interview mit dem Magazin "Spiegel".